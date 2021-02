Falcon & The Winter Soldier, Anthony Mackie: 'Adoro Marvel, siamo una famiglia'

Nel corso di una recente intervista promozionale Anthony Mackie, interprete di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe e star della nuova serie Falcon & The Winter Soldier, ha lodato la macchina produttiva di Kevin Feige.

L'attore si è seduto con Desus and Mero per parlare del nuovo progetto Disney+, e ha dichiarato:

"Quando stavamo girando Falcon and the Winter Soldier a Praga, avevano a che fare con la produzione più grande che si possa immaginare", ha detto ai conduttori. "Parliamo di un progetto di centinaia di milioni di dollari. La cosa può creare uno spaiamento perché sul set, ogni giorno, passano centinaia di persone. Qualcosa come 250 persone al giorno sul set. Ma si tratta di una grande famiglia. Con la Marvel si parla di un gruppo affiatato. Ad esempio, ci sono persone che conoscono da quattordici anni. Abbiamo visto crescere i figli l'uno dell'altro. Quindi, anche se il progetto è molto grande, siamo tutti molto uniti."

Recentemente, l'attore ha assicurato i fan sulla qualità della serie: "È uno spettacolo davvero bello: inizialmente ero preoccupato che, essendo una serie per lo streaming, avrebbe perso la qualità che contraddistingue i film per il grande schermo. Che non sarebbe stata in grado di realizzare quelle grosse sequenze d'azione spettacolari, e dare solo un piccolo assaggio di quello che invece succede al cinema. E invece le sequenze d'azione sono strabilianti. La storia è fantastica, approfondisce davvero i personaggi e fa innamorare i fan. Un po' come è successo con WandaVision, ti spinge ancora di più all'interno del MCU. Non vi deluderà."

Falcon & The Winter Soldier uscirà il 19 marzo prossimo.