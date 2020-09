Falcon & The Winter Soldier, anche Anthony Mackie annuncia il ritorno sul set con una foto

I report di Atlanta avevano già annunciato il riavvio della produzione di Falcon and The Winter Soldier e, dopo Sabastian Stan anche Anthony Mackie celebra il ritorno sul set con una foto pubblicata su Twitter.

L'attore vestiti i panni del supereroe Sam Wilson ha pubblicato una sua immagine in bianco e nero mentre fuma un sigaro, un lusso che l'interprete di Falcon si concede spesso durante le pause delle riprese. Nella didascalia celebra il ritorno sul set e fa un invito al distanziamento sociale: "I ragazzi sono tornati! Ci divertiamo pur mantenendo il distanziamento sociale". Questa foto come avrete notato è la stessa che ha condiviso Sebastian Stan, solo da un'altra angolazione. Sembra sia stato dunque proprio il Soldato D'Inverno a scattarla.

Falcon and The Winter Soldier avrebbe dovuto originariamente debuttare su Disney+ lo scorso agosto ma, a causa del ritardo nella produzione maturato per via della pandemia di Covid-19, non è stato possibile completare i sei episodi previsti di un'ora. Per adesso non vi sono ancora notizie ufficiali in merito alla data di rilascio.

Intanto altre immagini dal set di Falcon and The Winter Soldier annunciano il ritorno di Batroc, il mercenario francese interpretato da Georges St-Pierre, mosso dal guadagno facile che abbiamo visto l'ultima volta in Captain America.