Falcon & The Winter Soldier, Anthony Mackie: 'Boseman poteva interpretare qualsiasi ruolo'

Archiviata l'esperienza di Falcon and The Winter Soldier e divenuto il nuovo Captain America in carica, Anthony Mackie ha voluto ricordare il suo amico e collega Chadwick Boseman, sottolineando quanto fosse versatile e straordinariamente bravo come attore.

"Una delle cose che amo di Chad è che ha fatto tutto nel modo giusto. Ha studiato il suo mestiere, è andato a scuola e ha imparato cosa significava essere un attore, ma non solo un attore, un interprete delle sue arti. Ha studiato teatro e cinema, oltre ad aver fatto studi classici e contemporanei".

Mackie ha poi aggiunto che provi i suoi molti studi e il suo grande impegno gli hanno permesso di ricoprire molteplici ruoli di spessore: "Ecco perché ha potuto interpretare Thurgood Marshall e Black Panther, nonché un giocatore di football in un film con Kevin Costner. Poteva fare tutte quelle cose. Ecco perché poteva interpretare Levy in Ma Rainey's Black Bottom, perché aveva una grande esperienza. Sapeva chi fosse August Wilson".

La star di Falcon and The Winter Soldier in precedenza aveva sottolineato che proprio l'ideale di Black Panther aveva enormemente influenzato la serie, rivelando quanto tutto il team creativo sia stato spinto proprio dal messaggio del Wakanda Forever. Insomma, l'eredità di Chadwick Boseman sarà eterna nel MCU.