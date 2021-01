Falcon & The Winter Soldier, Anthony Mackie: 'Ecco chi sarà il nuovo Capitan America'

Manca sempre meno all'attesissima serie Diseny+ Falcon and the Winter Soldier, e uno degli argomenti caldi di questi ultimi giorni è il successore di Captain America. In molti si domandano chi sostituirà d'ora in Chris Evans nell'MCU.

La scena finale di Avengers: Endgame sembra suggerire che Falcon prenderà il suo posto ma nel corso di un'intervista a The Jess Cagle Show, Mackie è stato molto evasivo sull'argomento. Molte persone desideravano che Sebastian Stan fosse designato come erede ma, Steve sembrava non essere della stessa idea e così l'intero Universo Marvel dovrà abituarsi all'idea che non sia lui. Intanto Mackie continua a divertirsi tenendo l'intero fandom con il fiato sospeso.

"No, non lo sappiamo ancora. Lo spettacolo, l'idea dello spettacolo è fondamentalmente, sai, e alla fine di Avengers: Endgame, Cap ha deciso che stava andando in pensione e mi ha chiesto di prendere lo scudo, ma in nessun momento io ho detto che sarò Capitan America", ha chiarito Mackie. "Quindi lo spettacolo ci parlererà di chi prenderà lo scudo e chi diventerà Capitan America se Steve non tornerà".

L'attore di Falcon and The Winter Soldier ha anche fornito alcune informazioni su come si sia arrivati al vecchio Cap: "Beh, è ​​divertente che in realtà volessero scritturare un attore anziano per interpretare Chris Evans. Erano indecisi su 3 attori ma nessuno sembrava adatto così hanno optato per Chris. Nessuno può immaginare come sarà da vecchio. Tipo, lui è come George Clooney. Avrà 95 anni e sarà ancora bello, sai? Quindi, hanno portato una squadra di truccatori, protesi e trucco e lo hanno trasformato totalmente. Il resto è merito di Chris. Ha fatto un ottimo lavoro".

Intanto Feige ha rivelato il numero di episodi di Falcon and The Winter Soldier.