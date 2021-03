Falcon & The Winter Soldier, Anthony Mackie prende in giro Sebastian Stan: 'Così noioso!'

Ormai i fan Marvel conoscono bene i battibecchi tra le co-star di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie e Sebastian Stan, e anzi non vedono l'ora di scoprire quali modi si inventeranno i due per prendersi in giro la volta successiva. Vediamo insieme qual è quello scelto quest'oggi.

Ospiti di Good Morning America per promuovere l'uscita di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+, Sebastian Stan e Anthony Mackie sono riusciti di nuovo a tenere banco punzecchiandosi l'un l'altro.

Questa volta l'iniziativa parte da Mackie, che invitato a rivolgere una domanda al collega, coglie al balzo l'occasione per tirare l'abituale frecciatina.

"È difficile, amico..." risponde al presentatore "È una persona così noiosa! No, sul serio, non fa mai nulla, assolutamente... Chiedetegli perché è così noioso. Chiedetegli quali sono i suoi hobby. Che dite? I suoi hobby!"

Ma Stan non si scoraggia, e anzi, ha già la risposta pronta: "Beh, la ragione per cui sono così noioso è che per la metà del tempo del stare a sentire lui [Anthony] che parla. Non sta mai zitto... Parla così tanto che non riesco mai a dire una parola. Per questo non sa nulla su di me".

Nel primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier non abbiamo visto interagire tra loro Sam e Bucky, ma come promettono anche i materiali promozionali, siamo sicuri che avremo modo di vedere presto la stessa dinamica farsi strada sullo schermo nei prossimi episodi.