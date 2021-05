Falcon & The Winter Soldier, Anthony Mackie: 'Sebastian Stan è un attore sorprendente'

Falcon and The Winter Soldier e WandaVision hanno trionfato agli MTV Awards, e sul tappeto rosso della serata di gala, Anthony Mackie non ha potuto fare altro che elogiare il suo compagno di viaggio Sebastian Stan.

La star dell'MCU ha detto: "Sono rimasto davvero sorpreso e impressionato dal fatto che sia stato in grado di fare ciò che ha fatto. Ero inorridito. Ero tipo, 'Cosa stai facendo ?! Stai interpretando Tommy Lee? '... È solo umiliante quando vedi il tuo amico che riesce a fare cose di un simile livello. Ha vinto tutto. Era davvero in grado di trasformarsi e questo è il sogno di ogni attore ... La gente è in grado di vederlo per il camaleonte che è, non solo per un dio dagli occhi azzurri meravigliosamente sorprendente quale è".

In generale, tra Anthony Mackie e Sebastian Stan c'è sempre stata una chimica particolare, lo dimostrano i moltissimi post sui social e tra l'altro, di recente, l'interprete di Bucky Barnes aveva rivelato di voler condivider l'esperienza di un food show con il nuovo Cap.

Pare che proprio questo rapporto incredibile tra i due attori, abbia convinto la regista di Falcon and the Winter Soldier Kari Skogland a realizzare questa serie incentrata proprio sui personaggi di Sam Wilson e de il Soldato d'inverno.