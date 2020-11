Falcon & the Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan insieme per beneficenza

Le star di Falcon and the Winter Soldier Anthony Mackie e Sebastian Stan si stanno dando vicendevolmente filo da torcere per una giusta causa. Gli attori Marvel prenderanno parte al gala della Ronald McDonald House di New York.

I due parteciperanno virtualmente alla serata del 16 Novembre in compagnia di molti altri colleghi del mondo dello spettacolo e tenteranno di convincere il pubblico a fare donazioni in sostegno dei meno fortunati. I protagonisti della serie Disney+ sono da tempo impegnati nel sociale e, molto spesso sono stati visti in ospedale per portare un sorriso a tutti quei bambini che vivono un momento particolarmente difficile.

I post pubblicati sui social in merito a questa iniziativa recitano: "La Ronald McDonald House di New York è orgogliosa di portare il nostro gala direttamente a casa tua per sostenere i bambini che devono fare i conti con il cancro infantile. Il gala di quest'anno sarà caratterizzato dall'apparizione di molte celebrità, premiazioni e tanto intrattenimento".

Inoltre è stato ringraziato uno degli interpreti di Falcon and the Winter Soldier che nel corso di questa estate si è speso molto in aiuto dei bimbi malati: "Siamo molto grati ad Anthony per essere passato a visitare la Casa e trascorrere del tempo con i nostri bambini e le nostre famiglie. Hanno adorato ricevere gli speciali giocattoli e foto firmati Avengers con Falcon! Grazie ad Anthony per aver filmato un messaggio speciale con Sebastian per il nostro primo gala virtuale in assoluto e per aver aiutato a ricordare agli altri l'importanza del lavoro di squadra".

I due protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier sembrano essere molto affiatati e, noi non vediamo l'ora di poterli vedere a lavoro nella serie Disney+ dove ritornerà anche l'agente Sharon Carter.