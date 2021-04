Falcon & The Winter Soldier ha appena introdotto i Thunderbolts nel Marvel Universe?

Nel corso del quinto episodio di Falcon & The Winter Soldier è stato introdotto un nuovo personaggio dei fumetti che si prospetta come fondamentale per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Si tratta della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, interpretata dall'attrice Julia Louis-Dreyfus: nella sua scena di debutto, il personaggio si presenta a John Walker offrendogli un lavoro e adesso i fan sono conviti che la sua presenza è un segnale dell'imminente arrivo dei Thunderbolts nel Marvel Cinematic Universe.

Tra l'altro nei fumetti la Contessa Valentina Allegra de Fontaine è una nota villain conosciuta col nome di Madame Hydra, e originariamente la sua presenza era prevista per il film Black Widow, come sappiamo rinviato fino a luglio 2021. Al momento non è chiaro se Valentina Allegra de Fontaine apparirà comunque nel film con Scarlett Johannson, o se la sua presenza in quel film sia stata tagliata o ripensata con la consapevolezza che il debutto - a causa dei rinvii del lungometraggio - sarebbe effettivamente avvenuto durante la mini-serie Disney+.

Tra l'altro il gruppo dei Thunderbolts, un gruppo di villain non dissimile dalla Suicide Squad della DC, è stato più volte al centro di rumor relativi a Black Widow: che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che la prossima settimana andrà in onda l'ultimo episodio di The Falcon & The Winter Soldier, chissà se la puntata farà chiarezza su questo argomento.