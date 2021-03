Falcon & the Winter Soldier: le armi dei personaggi sono state ridotte per un buon motivo

Kari Skogland, regista di The Falcon and the Winter Soldier, ha rivelato di aver ridotto di proposito l'uso delle armi nella serie Marvel per "ovvie ragioni" che hanno a che vedere con lo sviluppo narrativo dei personaggi.

"Penso che tutte le sequenze d'azione debbano essere funzionali ai personaggi e alle loro storie. Quindi ho considerato ognuna di essere come se avessero un'angolazione e una prospettiva uniche. Volevo che ogni sequenza d'azione avesse il proprio DNA," ha dichiarato la Skogland ad AV Club. "Perciò abbiamo cercato di mescolare tutto questo in modo che non fosse soddisfacente solo dal lato visivo, ma anche dal punto di vista del personaggio. Vedo le scene d'azione in maniera molto simile a quelle drammatiche: hanno un inizio, un centro e una fine, e all'interno di esse c'è una sorta di violenza basata sul personaggio."

Il regista ha continuando spiegando che, grazie a questa decisione, le scene d'azione hanno assunto un "sapore" diverso: "Una delle cose che ho fatto è stato ridurre le armi dei personaggi. Ciò significa che abbiamo pensato alle coreografie con una mentalità diversa, e che per definizione conferisce un sapore diverso alla scene. Credo che dobbiamo considerare le armi nell'intrattenimento come se fossero una cosa in più. Volevamo che i nostri personaggi fossero intelligenti e interessanti, e non solo fare affidamento su di loro."

Intanto, The Falcon and the Winter Soldier ha firmato il miglior esordio di sempre su Disney+.