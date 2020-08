Falcon & The Winter Soldier, attenzione: arriva il rischio del rinvio?

Brutte notizie per gli appassionati delle serie Marvel: nonostante gli ultimi commenti del cast di Falcon and The Winter Soldier, la serie potrebbe subire un consistente rinvio a causa della pandemia di Coronavirus.

A dare per primo la notizia della nuova data di uscita dello show incentrato sui protagonisti interpretati da Sebastian Stan e Anthony Mackie è stato il sito ComicBookMovie, secondo quanto riportano i giornalisti infatti la dirigenza della Disney ha deciso di rimuovere una parte di storia incentrata su un virus, per questo il cast dovrà girare delle altre scene, cosa resa molto complicata dalle misure contro il Covid-19. Per questo sono in molti a credere che la serie farà il suo debutto nel corso del 2021.

A questo punto cambierebbero tutti i piani della Disney, che potrebbe decidere di mandare prima in onda WandaVision, che dovrebbe già essere pronta a dicembre. L'ordine di produzione degli show rimanenti sarebbe questo quindi: Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight e infine She-Hulk. Ricordiamo che si tratta di una notizia non ancora confermata, siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo una conferma o una smentita da parte della Disney.

Vi lasciamo segnalandovi questa notizia che mostra il nuovo costume di uno dei protagonisti di Falcon and The Winter Soldier.