Falcon & the Winter Soldier, l'autore anticipa: 'È in arrivo il partner perfetto di Thor'

Intervistato da Rotten Tomatoes TV per parlare del recente debutto di The Falcon and the Winter Soldier, nuova serie Marvel con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, il creatore nonché showrunner Malcolm Spellman ha anticipato l'arrivo di un misterioso personaggio che vorrebbe vedere al fianco del Thor di Chris Hemsworth.

"C'è un personaggio di questa serie che mi piacerebbe vedere interagire con esseri della potenza di Thor o qualcuno di questo tipo" ha dichiarato l'autore. "La sua personalità è davvero forte, è un personaggio che comparirà nel quinto episodio. Mi piacerebbe vederlo insieme a Thor."

In un'altra intervista, questa volta con SFX Magazine, Spellman ha inoltre rivelato che il suo personaggio preferito della serie (ancora non si sa chi sia) è stato quasi escluso: "Abbiamo quasi perso il mio personaggio preferito. Non so cose hanno risolto Kevin [Feige], Nate [Moore] e Zoie [Nagelhout] nel dietro le quinte, ma quel personaggio ala fine è tornato." Chissà che non si tratti proprio del partner perfetto per il Dio del Tuono a cui ha fatto riferimento durante la chiacchierata con Rotten Tomatoes.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier approderà su Disney+ il prossimo 3 aprile. Intanto, vi lasciamo alla nuova action figure di Bucky svelato da Hot Toys.