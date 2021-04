Falcon & The Winter Soldier, Ben Barnes: 'Il regista mi voleva nella serie'

Siamo ufficialmente a un episodio dalla conclusione di Falcon and the Winter Soldier, ei fan sono ansiosi di vedere esattamente cosa porterà il finale di questo angolo dell'universo cinematografico Marvel. La show ha introdotto una serie di personaggi interessanti da tutto il MCU, alcuni affermati e altri relativamente nuovi.

In una recente intervista Live con Rotten Tomatoes per promuovere Tenebre e Ossa, Ben Barnes ha rivelato di aver avuto dei contatti con il regista di Kari Skogland per un suo potenziale coinvolgimento in Falcon and the Winter Soldier. Purtroppo però, proprio il suo coinvolgimento nella nuova produzione Netflix non gli ha permesso di apparire nel MCU.

"E [Kari Skogland] in realtà mi ha mandato un messaggio dicendo che stava facendo [The Falcon and the Winter Soldier] e che poteva esserci un personaggio per me. Io stavo per fare Shadow and Bone, quindi non so nemmeno quale potrebbe essere".

A questo punto, non si può davvero dire esattamente quale ruolo Barnes avrebbe potuto avere nella serie Disney+, anche se i fan iniziano ad avere qualche teoria a riguardo. Ricordiamo che l'attore ha ricoperto il ruolo di Billy Russo nelle due stagioni di The Punisher, e che per tale ragione ha già avuto modo di collaborare con l'attuale regista di Falcon and The Winter Soldier. A vostro avviso che ruolo avrebbe potuto avere? Fatecelo sapere nei commenti.