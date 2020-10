Falcon & The Winter Soldier, botte da orbi con US Agent e nuova aggiunta al cast!

Un nuovo, brutale video dal set di Falcon & The Winter Soldier mostra US Agent all'opera mentre dietro le quinte la serie Marvel Studios per il servizio di streaming on demand Disney+ accoglie un nuovo attore.

The Hollywood Reporter segnala infatti che Danny Ramirez si è unito al cast in ruolo sconosciuto, anche se le fonti riferiscono che la star 28enne colombiana è destinata a interpretare un ruolo fondamentale nella serie limitata.

Per chi non lo conoscesse, Ramirez fa parte del cast dell'atteso Top Gun: Maverick e i suoi crediti cinematografici passati includono Assassination Nation e il remake di Valley Girl; tra i suoi crediti per le serie tv citiamo invece quello nella serie Netflix On My Block e The Gifted della Fox. Ramirez si unirà agli attori Marvel Studios Sebastian Stan, Anthony Mackie, Daniel Bruhl ed Emily VanCamp, tutti e quattro fondamentali membri del cast di Captain America: Civil War, oltre ai nuovi arrivati nell'universo MCU come Erin Kellyman e Wyatt Russell.

A proposito di Wyatt Russell e il filmato dal set menzionato in apertura, guardate in calce come mena le mani US Agent: il video rubato durante le riprese lo riprende infatti mentre usa lo scudo per distruggere letteralmente un suo avversario. Cosa vi aspettate dalla sua interpretazione? Ditecelo nei commenti!

