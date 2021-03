Falcon & the Winter Soldier, ecco Bucky Barnes nell'incredibile action figure di Hot Toys

Per celebrare il recente debutto di The Falcon and the Winter Soldier, nuova serie Marvel con Anthony Mackie e Sebastian Stan i cui primi episodi sono disponibili su Disney+, Hot Toys ha presentato una nuova action figure dedicata al Soldato d'Inverno.

Bucky Barnes aka Winter Soldier aka White Wolf è infatti protagonista di una statuina snodabile in scala 1/6 dipinta a mano e ultra dettagliata che include 30 punti di articolazione, un tuta tattica, l'armatura per l'avambraccio, un paio di stivali, dieci mani intercambiabili per molteplici opzioni di posa, una mitragliatrice, un pugnale e una targhetta con il nome del personaggio.

Con un prezzo di pre-ordine di 250 dollari, la figure verrà spedita agli acquirenti tra luglio e settembre 2022. In calce alla news potete dare un'occhiata alle foto pubblicate da Hot Toys.

Vi ricordiamo che il terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, lo ricordiamo è atteso su Disney+ per il prossimo 3 aprile, mentre il resto delle puntata continuerà ad arrivare ogni venerdì fino al 23 aprile. Dopodiché, il prossimo 11 giugno sarà il turno di Loki, l'attesa serie con protagonista il Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston.

Che ve ne pare del nuovo lavoro di Hot Toys? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.