Falcon & The Winter Soldier: Bucky ha ispirato un braccio bionico e funziona davvero!

Il Marvel Cinematic Universe è una fucina di oggetti ipertecnologici che difficilmente potremmo vedere all'opera nella vita di tutti i giorni e, dopo il casco di Iron Man è stato ricostruito anche il braccio bionico di Bucky Barnes che abbiamo visto in Falcon and The Winter Soldier.

James Hobson delle Hacksmith Industries ha condiviso un video in cui viene mostrato l'intero processo di trasformazione dell braccio del Soldato d'Inverno. L'oggetto è composto da ben quattro strati, oltre ad un'incredibile varietà di materiali, per intensificare la resistenza.

Oltre alla gomma, alla stuoia in fibra di vetro, al titanio e ad altre sostanze necessarie al funzionamento del braccio bionico, Hobson ha utilizzato un guanto resistente al taglio in Kevlar e un guanto in cotta di maglia per proteggere la sua mano: "La combinazione di questo Kevlar con la cotta di maglia significa che la mia mano è praticamente indistruttibile".

Facendo attenzione al design del personaggio, Hobson ha anche lavorato per incorporare elementi a prova di proiettile nel costume. Questo progetto è stato sviluppato naturalmente tenendo conto di tutte le caratteristiche di Bucky nel gioco Marvel Contest of Champions. Il gioco è stato presentato per la prima volta nel 2014 ed è diventato uno dei giochi di combattimento per dispositivi mobili più popolari tra i fan del MCY. Oltre al gran numero di personaggi presenti, Contest of Champions introduce costantemente nuovi eventi e trame, traendo ispirazione sia dai fumetti che dai film.

Intanto, Sebastian Stan ha chiarito che tornerà nel ruolo di Bucky anche dopo Falcon & The Winter Soldier. Se il Marvel Cinematic Universe dovesse ancora aver bisogno di lui, l'attore non esiterà a reindossare il suo braccio bionico e chissà che non possa essere proprio quello delle Hacksmith Industries.