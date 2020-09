Falcon & The Winter Soldier, Bucky tornerà dopo la serie? Risponde un membro della troupe

Nonostante le brutte notizie riguardo la data di uscita di Falcon and The Winter Soldier, le ultime parole dello stuntman di Bucky fanno ben sperare i fan del personaggio interpretato da Sebastian Stan.

Come avete potuto leggere nella notizia precedente, è ormai certo che la prima stagione della serie Marvel farà il suo debutto nel corso dei primi mesi del 2021. A risollevare il morale degli appassionati ci ha pensato John Nania, stuntman che ha sempre interpretato i panni di Bucky, e che è presente nella troupe della serie di Disney+. Rispondendo alle domande dei giornalisti, John ha commentato così i piani futuri riguardo Bucky: "Sono ancora in grado di esibirmi ad alti livelli e ci sono un sacco di cose che voglio provare, non penso che Winter Soldier abbia concluso la sua storia nel Marvel Cinematic Universe, ha ancora molto da fare e non vedo l'ora di iniziare a lavorarci su".

Ha poi parlato della sua esperienza sul set di Falcon and The Winter Soldier: "Parlando delle scene di azione, nel passato ho fatto parte di cose grandiose, ma credo veramente che questo sia il progetto più ambizioso". Infine, se cercate del merchandise incentrato sui protagonisti della serie, sono già disponibili alcuni gadget di Falcon and The Winter Soldier.