Falcon & The Winter Soldier, ci sarà un Captain America nero? Risponde lo showrunner

Si torna a discutere del futuro dei protagonisti di Falcon and The Winter Soldier: questa volta lo showrunner dell'attesa serie della Marvel ha parlato della possibilità di un Captain America afroamericano.

Come sapete, lo show che farà il suo debutto su Disney+ ci mostrerà le vicende con protagonisti Bucky Barnes e Sam Wilson, dopo il ritiro di Steve Rogers alla conclusione di Avengers: Endgame. In particolare la serie ci mostrerà chi sarà scelto per ereditare lo scudo e l'identità del celebre supereroe e in molti credono che alla fine sarà proprio il personaggio interpretato da Anthony Mackie ad assumere l'identità di Captain America. Di queste vicende ha discusso anche lo showrunner Malcom Spellman, rispondendo alle domande dei giornalisti durante un'intervista concessa a Entertainment Weekly. Ecco i suoi commenti: "L'idea che una persona afroamericana possa diventare Captain America ci è sembrata un'opportunità fantastica ed un momento molto emozionante".

Inoltre, Malcom Spellman ha anche rivelato che i due protagonisti, Bucky e Sam, hanno già sviluppato un rapporto molto particolare, nonostante le continue prese in giro saranno pronti ad aiutarsi a vicenda nei momenti più pericolosi. La serie sarà disponibile a partire dal prossimo 19 marzo, nel frattempo ecco il trailer ufficiale di Falcon and The Winter Soldier.