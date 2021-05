Falcon & The Winter Soldier: quanta CGI c'era nei combattimenti della serie Marvel?

A qualche settimana dalla sua conclusione su Disney+ non è ancora arrivato il momento di smettere di parlare di The Falcon & The Winter Soldier, serie tra le più viste in assoluto tra quelle della piattaforma e campione di visualizzazioni anche in termini assoluti. La serie Marvel come prevedibile è piena di effetti visivi e impiego di CGI.

Intervistato da ComicBook, Graeme Marshall insieme al suo team di effettistica Rodeo FX, ha parlato della sequenza spettacolare che vedeva protagonisti Sam e Bucky combattere con i Flag-Smashers sul tetto di due rimorchiatori in corsa. La sequenza come prevedibile è piena di CGI e non potrebbe essere stato altrimenti.

"Il nostro supervisore alla CG Loïc Beguel e il nostro team hanno cercato di capire prima a livello matematico come avremmo dovuto costruire la sequenza visto che i camion vanno a 90 miglia all'ora e quindi quanto dovesse essere lunga la sequenza stessa. E queste sono le informazioni che abbiamo poi passato all'altro team di effetti visivi, nove chilometri per cinque chilometri di foresta artificiale e montagne e terreni e le rispettive ondulazioni ed ecco dove abbiamo utilizzato la nostra CGI".

Marshall ha proseguito: "Alcune scene erano totalmente in CGI ma ci siamo fatti guidare dalle coreografie ed è a quelle che abbiamo guardato prima di entrare effettivamente in campo. Dovevamo essere sicuri che qualsiasi cosa stessimo aggiungendo avesse senso sul set e con la roba che c'era lì. Di sicuro non hanno guidato in una strada a 90 miglia all'ora con Anthony Mackie sopra, ve lo dico".

Falcon & The Winter Soldier è la serie più vista in streaming, essendo riuscita a battere anche Netflix e Prime Video. In molti si stanno chiedendo se ci sarà mai una seconda stagione di Falcon & The Winter Soldier.