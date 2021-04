Falcon & The Winter Soldier, colpi di scena: la nostra videorecensione dell'episodio 3

Nella terza puntata di Falcon and The Winter Soldier abbiamo assistito al ritorno di un famoso personaggio, scopriamo quindi qualche dettaglio in più riguardo il terzo episodio grazie alla nostra nuova videorecensione.

In calce alla notizia trovate il video dedicato all'episodio inedito di Falcon and The Winter Soldier disponibile nel catalogo di Disney+. Nel canale Everyeye Plus è possibile vedere la recensione delle nuove gesta di Sam Wilson e Bucky Barnes, alle prese con il mondo della Marvel dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Siamo giunti ormai a metà della prima stagione dello show, per questo è presente un interessante colpo di scena che siamo sicuri avrà delle importanti conseguenze per il MCU, inoltre sarete felici di sapere che è aumentato il minutaggio dell'episodio: "Power Broker" infatti dura 54 minuti, 4 più dei precedenti. Fateci sapere con un commento alla notizia cosa ne pensate della serie Disney incentrata sui personaggi di Sebastian Stan e Anthony Mackie.

Nel cast è possibile ritrovare Emily VanCamp e Daniel Bruhl, insieme a new entry come Wyatt Russell e Adepero Oduye. Non resta che aspettare la prossima settimana per scoprire come andranno avanti le vicende dei due supereroi, nel frattempo è già stato presentato il merchandise ispirato a Falcon and The Winter Soldier.