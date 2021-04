Falcon & The Winter Soldier: come ha fatto Marvel a tenere segreta Julia Louis-Dreyfus?

Con un post su Twitter l'attrice Julia Louis-Dreyfus ha svelato la soluzione utilizzata dai Marvel Studios per tenere segreto il suo cameo in Falcon & The Winter Soldier, la seconda serie MCU appena giunta a conclusione su Disney+.

Come si vede nel filmato in calce all'articolo, per farla entrare e uscire di nascosto dal set la troupe la avvolgeva in un mantello nero pensato per nascondere la sua identità: può sembrare un'assurdità o un'esagerazione, ma la Marvel è ben nota per l'impiego di tali tattiche di spionaggio internazionale allo scopo di impedire leak ed evitare spoiler al popolo di internet, e i risultati ottenuti in questi anni parlano per loro.

Come svelato dal quinto episodio di Falcon & The Winter Soldier, la Dreyfus interpreterà la versione MCU della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, un personaggio di lungo corso nei fumetti la cui origine risale addirittura agli anni '60: nata come un'abile spia dello SHIELD, tradì l'agenzia di Nick Fury (col quale ha avuto una relazione) e passò al nemico, l'Hydra, assumendo l'identità di Madame Hydra.

Al momento il suo ruolo nel MCU è incerto: non è chiaro se Kevin Feige la utilizzerà come villain o come agente governativa, ma nei due episodi di Falcon & The Winter Soldier in cui è apparsa il pubblico l'ha vista muoversi piuttosto alla luce del sole e addirittura dentro edifici governativi, il che fa presumere che la Contessa operi sotto il comando statunitense. Dopo aver reclutato John Walker facendogli assumere l'identità di US Agent, i fan si spettano che il misterioso personaggio di Julia Louis-Dreyfus si rivelerà il leader di un nuovo team, come i Dark Avengers o i Thunderbolts.

Ricordiamo tra l'altro che il debutto della Contessa inizialmente sarebbe dovuto avvenire in Black Widow, dunque a meno che la sua scena non sia stata tagliata e ripensata per Falcon & The Winter Soldier i fan la incontreranno nuovamente nel film con Scarlett Johansson.