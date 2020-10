Falcon & The Winter Soldier: ecco come è nato l'amore tra Anthony Mackie e Sebastian Stan

Nel corso del The Tonight Show con Jimmy Fallon, incalzato dall'esilarante conduttore, Anthony Mackie ha spiegato come è nato il suo amore per Sebastian Stan sul set dei film Marvel e come poi si è evoluto il loro rapporto grazie a Falcon & The Winter Soldier.

Secondo l'attore già dal loro primo incontro sul set di Captain America: The Winter Soldier ci sarebbe stata una chimica molto particolare che ha permesso loro di essere incredibilmente complici fin da subito. Il rapporto si è poi evoluto dando vita ad incredibili gag e scherzi reciproci. Ricorderete tutti i simpatici auguri di compleanno che Sebastian Stan ha fatto a d Anthony Mackie, l'interprete de il Soldato d'Inverno si è abbandonato ad una romantica e altrettanto spiritosa dichiarazione d'amore, sottolineando addirittura che il collega fosse la luce della sua vita. É evidente dunque che il loro rapporto vada ben oltre la semplice collaborazione sul set.

Intanto da qualche settimana sono ripartite le riprese di Falcon & The Winter Soldier in quel di Praga ma, pare che la capitale della Repubblica Ceca vestirà i panni di altre località. Sembra infatti che debba rappresentare una località mediorientale ancora ignota. Una strada di Praga è stato trasformata per ricordare una strada araba o una sorta di mercato. Un altro luogo della città invece dovrebbe rappresentare la Lettonia. Per scoprire come andranno le cose, non ci resta che attendere.