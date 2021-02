Falcon & The Winter Soldier, confermata l'apparizione di War Machine!

Con Disney+, il Marvel Cinematic Universe sta crescendo e iniziando a diventare sempre più interconnesso: dopo le apparizioni di Darcy Lewis e Jimmy Woo in WandaVision, infatti, a quanto pare i fan dovranno aspettarsi anche quella di War Machine in Falcon & The Winter Soldier.

A darne conferma è stato nientemeno che Don Cheadle, che nel corso di un'intervista con BroBible ha dichiarato:

"Questo è un po' il divertimento dell'MCU, il fatto che tutti noi possiamo comparire nelle storie degli altri, e ci sono modi in cui interagiamo con questi personaggi che danno vita a trame che, a volte, diventano film. E ora queste trame nei film diventano trame per serie tv. È una cosa davvero divertente e interessante e, a patto di avere la giusta quantità di immaginazione, completamente aperta a qualsiasi eventualità. E non vedo l'ora di entrare nella stanza con gli sceneggiatori per capire come tutte queste cose si collegheranno ad Armor Wars. Rhodey sarà nella serie di Falcon e Winter Soldier, quindi, può succedere di tutto."

Non è chiaro se l'attore abbia ricevuto il via libera da parte della Marvel per rivelare questa informazione, finora sconosciuta, oppure se l'influenza di Mark Ruffalo e Tom Holland lo abbia portato a lasciarsela sfuggire. Al di là di questo, comunque, i fan del MCU hanno appena ricevuto un altro motivo per attendere con trepidazione la seconda serie tv dei Marvel Studios, la cui premiere è prevista per il prossimo 19 marzo.

Poco o nulla si sa inoltre su Armor Wars, che avrà per protagonista War Machine e sarà incentrata sull'eredità di Tony Stark.