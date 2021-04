Falcon & The Winter Soldier: cosa ne sarà di John Walker? Scopriamolo nei fumetti

Gli ultimi due episodi di Falcon and The Winter Soldier si sono focalizzati in larga misura sul personaggio di John Walker, colui che era stato scelto dal governo per vestire i panni di Captain America dopo l'addio dell'amatissimo Steve Rogers.

L'arco narrativo della serie Disney+ segue abbastanza da vicino la storia di Walker nei fumetti. Proviamo a scoprire però insieme le principali differenze. Per prima cosa, non è la morte di Battlestar a destabilizzare il personaggio. Questi infatti prende il siero del super soldato direttamente da Power Broker, così come lo stesso Lemar Hoskins. Dopo un breve periodo come Super Patriot prende lo scudo di Cap. La conferenza di presentazione del nuovo super eroe viene interrotta dall'arrivo di altri due super soldati che ne rivelano la sua identità. Questo evento segnerà il destino di Walker e la sua prima missione lo traumatizzerà per sempre.

Il nuovo Captain America deve infiltrarsi nella sua città natale e sradicare un gruppo terroristico chiamato Watchdogs, questi però scoperta la sua vera identità, prendono in ostaggio i suoi genitori e li uccidono. Qui Walker inizia a perdere il controllo e inizia a mietere molte vittime.

A questo punto rientra in gioco Steve Rogers, che lo salva dai Flag Smashers. John Walker non può più essere Captain America ma, il governo ha dei nuovi piani per lui. Walker riceve un nuovo costume e uno scudo (entrambi scartati da Steve Rogers dopo essere tornato a essere Capitan America) e un nuovo nome in codice, U.S. Agent. Diventa poi un membro dei Vendicatori della West Coast ma molti saranno i contrasti con i suoi colleghi.

Nella serie invece sembra che il personaggio di John Walker abbia avuto in parte un destino differente. Lo abbiamo visto nella prima scena post-credit di Falcon and The Winter Soldier e non sappiamo ancora cosa ne sarà di lui nell'episodio finale. Per scoprirlo, non ci resta che attendere il prossimo venerdì.