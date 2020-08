Falcon & The Winter Soldier, Daniel Brühl parla del ritorno di Zemo nel MCU

In Falcon and The Winter Soldier, Daniel Brühl tornerà a vestire i panni del barone Zemo, il temibile cattivo già apparso in Captain America: Civil War al fianco di Anthony Mackie che rivedremo nei panni di Sam Wilson e Sebastian Stan che riprenderà il ruolo di James "Bucky" Barnes.

Dopo l'esperineza in The Alienist: Angel of Darkness, Brühl ha parlato di com'è stato tornare nel Marvel Cinematic Universe e ha rivelato che è stato straordinario incontrare dei vecchi amici:

"Con Angel of Darkness è stata la prima volta che ho continuato qualcosa, proseguendo lo stesso progetto per continuare a interpretare quella parte. Mentre stavo girando Angel of Darkness, ho ricevuto la notizia che volevano che tornassi a girare The Falcon and the Winter Soldier. Ricordo che Kari Skogland, il regista, è venuto a Budapest, e abbiamo registrato qualcosa con me nelle vesti di Zemo. Sono stato felicissimo di riprendere questo ruolo. Ero incredibilmente entusiasta di tornare nuovamente nei suoi panni. Mi sono divertito molto a essere in qualcosa di completamente diverso e ad esplorare l'MCU e diventarne parte. Ho adorato veramente tanto il fatto di poter collaborare con tutti questi meravigliosi attori, di poter rivedere Sebastian Stan, e incontrare Anthony Mackie questa volta. Mi + stato concesso di tornare a qualcosa che, da un lato, sembra conosciuto, ma dall'altro lato, è qualcosa di completamente nuovo e mai visto prima".

Brühl ha anche confermato che ci sono ancora altre riprese da fare prima che la serie possa debuttare su Disney+: "Siamo stati bloccati dal coronavirus mentre stavamo girando lo spettacolo, quindi speriamo di poter tornare a lavoro molto presto", spiega l'attore. "Non siamo stati in grado di finire e concludere. È ancora qualcosa che dobbiamo fare. Incrociamo le dita e speriamo che accada il prima possibile".



Nessun riferimento ovviamente alle accuse di razzismo mosse da Anthony Mackie all'MCU ma, la certezza che la produzione delle serie non sia ancora ripresa. Speriamo che il cast di Falcon and The Winter Soldier possa tornare presto sul set.