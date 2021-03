Falcon & The Winter Soldier, quale sarà il destino di Falcon? L'action figure fa spoiler

Anthony Mackie ha sempre negato di essere il nuovo Captain America ma ora, un grosso spoiler che smentisce tutte le sue parole ci giunge dai gadget di Falcon and The Winter Soldier. Un action figure ci mostra infatti quello che sarà il destino di Sam Wilson.

Sebbene non sia ancora stato chiarito il destino di Steve Rogers, il primo episodio di Falcon and The Winter Soldier ci ha presentato un nuovo Capitan America. Il mondo, distrutto dagli eventi di Endgame e soprattutto dalle conseguenze del blip aveva bisogno di una guida, e così si è deciso di scegliere un nuovo supereroe che potesse racchiudere in se tutti i valori di libertà e giustizia.

A ben guardare però, questo nuovo Capitan America avrà una vita molto breve perchè presto verrà sostituito dal personaggio interpretato da Anthony Mackie. Nel post di seguito potete vedere che il supereroe avrà una veste totalmente nuova, infatti il suo costume sarà un misto tra quello di Falcon e quello dell'amatissimo eroe a stelle e striscie.

Il nuovo Capitan America presenterà le principali caratteristiche del suo predecessore, scudo compreso ma, al contempo potrà contare anche sulle sue ali bioniche, consentendo dunque un generale upgrade del costume di Steve Rogers.

