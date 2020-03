Falcon & The Winter Soldier, ecco la differenza fra le serie Disney+ e i film Marvel

In una recente intervista promozionale Anthony Mackie, interprete di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe e co-protagonista di Falcon & The Winter Soldier, ha spiegato la più grande differenza fra le serie tv dei Marvel Studios per Disney+ e i film per la sala cinematografica.

"Queste serie televisive sembreranno molto diverse dai film, perché sono girati in un modo completamente diverso rispetto ai film", ha detto Mackie a The Hollywood Reporter. "Penso che le persone rimarranno sorprese da quanto approfonditi ed evoluti diventeranno i personaggi con sei o otto ore di narrazione, rispetto alle canoniche due ore di un film."

Come ci si potrebbe aspettare, dunque, sarà il tempo a disposizioni degli spettacoli su Disney+ - che Mackie insiste andranno dalle sei alle otto ore di durata - a differenziare le mini-serie dai film, mini-serie che daranno il maggior beneficio a quei personaggi secondari che sul grande schermo hanno trovato meno spazio rispetto a quelli principali come Iron Man, Captain America, Thor e i Guardiani della Galassia.

L'attore aggiunge: "Quando fai parte di una squadra, reciti il ​​tuo ruolo. Ma con queste serie, puoi davvero vedere chi sono i personaggi nelle loro vite quotidiane, come sbirciando tra un film e l'altro".

