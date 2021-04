Falcon & The Winter Soldier: emerge la verità sulla presenza dei Thunderbolts!

Prima che Falcon & The Winter Soldier giungesse a conclusione, c'erano state molte speculazioni sul fatto che i Thunderbolts potessero esordire nella serie: in una recente intervista di EW il produttore Marvel Nate Moore e lo showrunner Malcolm Spellman hanno discusso proprio questo argomento.

A domanda specifica sulla presenza del gruppo di anti-eroi nella serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan, Moore ha risposto: "In tutta onesta no, non abbiamo mai preso in considerazione i Thunderbolts per questa serie. Non perché non pensiamo che siano fantastici, perché eccome se lo sono, ma perché mentre stavamo realizzando le sceneggiatura ci siamo resi conto che avevano già tantissima carne al fuoco per i sei episodi. Non volevamo introdurre un gruppo di personaggi totalmente nuovi e rischiare di rovinare la storia che stavamo realizzando. Se introduci dei personaggi, devi prenderti il tempo di realizzarli pienamente. E se lo avessimo fatto, non avremmo avuto il tempo di tornare a casa con Sam e Bucky in Louisiana, o fare alcune di quelle cose."

Quando gli è stato chiesto se i Thunderbolts prima o poi appariranno nell'MCU, Spellman ha risposto: "Non lo so. So solo che sembra che ci siano molte chiacchiere in merito."

Naturalmente non è detta l'ultima parola e se avete visto The Falcon and the Winter Soldier saprete già che qualcosa bolle in pentola: la contessa Valentina Allegra de Fontaine intepretata da Julia Louis-Dreyfus ha reclutato John Walker (Wyatt Russell) con la nuova identità di US Agent, e che si tratti dei Thunderbolts o dei Dark Avengers sembra chiaro che presto o tardi i fan incontreranno un nuovo team di personaggi.

