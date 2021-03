Falcon & The Winter Soldier: ecco quanto tempo dopo Endgame si svolge la serie Disney+

Il momento è quasi arrivato! Falcon and the Winter Soldier sarà finalmente presentato in anteprima su Disney+ questo venerdì. Lo show seguirà Sam Wilson e Bucky Barnes dopo gli eventi di Avengers: Endgame. E in una recente intervista, lo showrunner Malcolm Spellman ci ha svelato nuovi particolari sulla serie.

"È abbastanza vicina cronologicamente al blip o allo snap, come vuoi chiamarlo, questo evento definisce ogni singola cosa che accade nella serie. Fondamentalmente, non so quale sia esattamente la metà della popolazione mondiale, forse 3,5 miliardi di persone, se ne sono andate per cinque anni, e poi sono improvvisamente riapparse. Ciò ha creato una crisi globale, che suona, ne sono certo, familiare. Questo è la mia linea di riferimento. E tutti i cattivi sono nati da questo e tutti gli eroi stanno rispondendo a questo, quindi è abbastanza vicino a quello che noi tutti stiamo vivendo adesso".

Nel corso della coferenza globale dedicata a Falcon & The Winter Soldier è stato nuovamente chiarito che sarà una buddy comedy e che i due protagonisti sin dalle origini sembravano perfetti per una serie tutta loro: "C'è stato un momento di circa 12 secondi in Civil War in cui sembra che ogni singolo fan della Marvel sapesse che questi due ragazzi sarebbero stati in grado di supportare un film o un franchise da soli. Ciò che ci è piaciuto di loro è la gamma, dal punto di vista tonale. Sebastian e Anthony possono rendere tutto magico".

In Falcon & The Winter Soldier verranno approfondite le origini di Zemo, il terribile villain che già abbiamo avuto modo di incontrare nel MCU. Sembraa chiaro a tutti che la serie Disney+ affronterà anche i traumi di Bucky Barnes. Voi cosa ne pensate di questo show? Ditecelo nei commenti.