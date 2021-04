Falcon & The Winter Soldier: l'episodio 5 avrà un importante cameo, ma non Black Panther

Il primo episodio di The Falcon & The Winter Soldier ha avuto modo, tra le altre cose, di sorprendere i fan del Marvel Cinematic Universe con un cameo di Don Cheadle, che ha ripreso i panni di James Rodes per alcune scene con Anthony Mackie.

Il finale del terzo episodio ha rilanciato con Ayo, la seconda in comando nella milizia femminile delle Dora Milaje interpretata da Florence Kasumba, che nel quarto episodio ha avuto un ruolo più attivo. Ma, secondo i produttori della serie, le cose si 'faranno serie' nella prossima puntata, la quinta, quando The Falcon & The Winter Soldier includerà un 'cameo molto importante'.

Nel corso di una recente intervista con Rotten Tomatoes, il creatore della serie Malcolm Spellman ha dichiarato: "Ci sono personaggi nella nostra serie che mi piacerebbe veder collaborare con gente come Thor, o qualcuno del genere, quei super-esseri in grado di spaccare il mondo. Il personaggio che comparirà nel prossimo episodio ha la personalità giusta per potare stare faccia a faccia con esseri del genere, al punto che mi piacerebbe vederlo di fianco a Thor!".

Sempre a proposito di questo argomento Vanity Fair ha parlato con Nate Moore e Kari Skogland durante il podcast Vanity Fair Still Watching: si è menzionato un possibile cameo di Black Panther, che però i due creatori della serie hanno rispedito al mittente.

"No. Posso garantire che non è lui il personaggio. La morte di Chad è stata una cosa molto dura, volevo bene a quel ragazzo tanto quanto ne voglio al suo personaggio. Non lo avremmo mai usato in un cameo, il suo ruolo ha significato molto per molte persone. Il personaggio del quinto episodio non sarà Black Panther."

