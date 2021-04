Falcon & the Winter Soldier, Erin Kellyman: 'Karli ha problemi più gravi di John Walker'

Il quarto episodio di Falcon & the Winter Soldier ha sconvolto i fan con alcune grosse rivelazioni su John Walker, il nuovo Captain America interpretato da Wyatt Russell, e la Karli di Erin Kellyman.

La leader dei Flag-Smasher, infatti, nel corso di un combattimento ha ucciso Lemar Hoskins, aka Battlestar, il braccio destro di John Walker, scatenando la follia del nuovo Cap. Ma secondo l'attrice Karli avrà problemi ben più bravi della sete di vendetta di Walker.

"Le persone che sono rimaste dopo il Blip si sono riunite e si sono sostenute a vicenda a causa di quell'evento traumatico. Metà della popolazione era scomparsa, le frontiere erano aperte, le persone si sono riunite, c'era più unità", ha detto l'attrice a TVLine. "Karli vuole tornare a quello status quo, allargandolo però a tutta la popolazione, incluse le persone che sono tornate. I Flag-Smasher considerano il siero del supersoldato come un mezzo per arrivare ad un fine, non desiderano il potere in quanto tale. Aiutano le persone, gli sfollati, hanno cercato il potere solo per questo motivo. Vogliono combattere per le persone che non vengono ascoltate, gli invisibili, e il nuovo Captain America non è la sua priorità. Ha problemi più grandi, il suo obiettivo principale è assicurarsi che tutti coloro che sono stati colpiti dal Blip siano al sicuro e abbiano un posto caldo in cui dormire, delle forniture mediche e del cibo".

Tuttavia, oltre al pericolo rappresentato da Power Broker, che vuole ucciderla per il furto del siero del supersoldato, Karli adesso dovrà preoccuparsi anche di Captain America: secondo voi come finirà la sua storia?