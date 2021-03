Falcon & The Winter Soldier, Feige: 'Ci sarà una città mai apparsa prima nel MCU'

Finalmente ci siamo! Dopo una serie infinita di ritardi e spasmodiche attese, finalmente domani partirà anche Falcon and The Winter Soldier, la seconda serie del Marvel Cinematic Universe ad approdare su Disney+. Siamo certi che proprio come WandaVision, anche questa ci riserverà moltissime sorprese.

A rivelare un piccolo particolare in più è stato proprio Kevin Feige che nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly ha rivelato che nel corso di questa produzione potremo vedere una particolare ambientazione che fino a qualche anno fa non poteva essere utilizzata dai Marvel Studios.

"C'è un'ambientazione in particolare che le persone hanno già intravisto in alcuni trailer che è si qualcosa che riguarda i fumetti Marvel ma, prima non avevamo la possibilità di poterla utilizzare. Si tratta di un semplice easter egg però, non aspettatevi chissà cosa".

Il riferimento è chiaramente alla città di Madripoor, l'isola modellata sul modello di Singapore, apparsa più volte nel corso delle avventure degli X-Men. Creata da Chris Claremont e Steve Leialoha questa location ha fatto da sfondo a molteplici archi narrativi ed è stata governata nel corso degli anni da personaggi del calibro di Madame Hydra, Daken e Mystique.

Sembra ormai chiaro che Falcon and The Winter Soldier si collegherà ad altri progetti della Marvel ma l'arrivo di Madripoor non dovrebbe in alcun caso introdurre gli X-Men stando alle parole di Feige. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.