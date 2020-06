Falcon & The Winter Soldier è un film di sei ore, parola di Anthony Mackie

Con un budget previsto di 150 milioni di dollari, The Falcon and The Winter Soldier sarà una sorta di film della durata di 6 ore. Lo ha confermato Anthony Mackie durante una recente intervista con Variety, durante la quale ha svelato alcuni dettagli sullo sviluppo dell'attesa serie in arrivo su Disney+.

"È stato fantastico perché sembrava davvero il primo film o show Marvel con dei limiti di budget. Eravamo abituati a pensare 'È la Marvel, possiamo girare all'infinito". E invece è stata un'esperienza diversa, ma allo stesso tempo è stato molto divertente" ha spiegato l'attore, di ritorno nei panni di Sam Wilson/Falcon. "Lavorare a quei film è come andare ad un campo estivo. E con questa serie è stato lo stesso. C'era lo stesso gruppo di persone che lavoravano insieme. Tutto è ad un livello più alto: ogni show e ogni film il livello aumenta di molto. Speriamo di poter tornare presto a girare."

Per chi avesse dubbi sull'impegno produttivo dei Marvel Studios nei confronti degli show Disney+, Mackie ha aggiunto: "Chi aveva già lavorato in una serie TV diceva di non aver mai visto niente del genere. Il modo di girare, sembra esattamente come realizzare un film diviso in episodi. Invece di durare due ore, è un film di sei o otto ore."

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono ancora bloccate dalla pandemia, ma almeno per il momento la Casa di Topolino ha confermato l'uscita prevista per autunno 2020. In attesa di novità, qui potete trovare il teaser delle serie Marvel/Disney+.