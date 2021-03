Falcon & The Winter Soldier, quale futuro per il nuovo Captain America di Wyatt Russell?

Nel corso di una recente intervista promozionale con ComicBook, l'attore Wyatt Russell ha parlato del futuro di John Walker, il nuovo Captain America che la star interpreta nell'acclamata serie tv Falcon & The Winter Soldier.

"Sfortunatamente parlare del futuro per John Walker è difficile" ha spiegato l'attore, "perché l'evoluzione del suo arco narrativo è incredibilmente interessante e ovviamente per il momento devo tenerla per me."

Molti fan, soprattutto gli appassionati dei fumetti, sospettano che John Walker nasconda qualcosa sotto il suo sorriso da paladino della giustizia, ma Russell nell'intervista ha preferito soprassedere.

"Posso dire, a mio parere, che è stato molto interessante interpretare questo personaggio, soprattutto farlo al fianco di Sebastian Stan e Anthony Mackie. Mi è venuto molto naturale grazie al loro supporto, perché sono entrambi attori fantastici e soprattutto persone fantastiche. Quindi, si, diciamo che questo è un po' il mio modo per eludere questa domanda."

Ma alla fine la star si è un po' sbottonata, lasciando intendere che l'arco narrativo del personaggio potrebbe non riservare grosse sorprese ai fan di lunga data della Marvel. "Diciamo che la sua storia parla per lui, ed essere in grado di interpretare un personaggio del genere e provare a farlo in modo convincente è stata la vera sfida che mi ha affascinato fin dall'inizio", ha detto Russell. "Ma mi sono divertito moltissimo".

Per altri approfondimenti scoprite la durata del terzo episodio di Falcon & The Winter Soldier, che come al solito sarà disponibile da venerdì su Disney+, e se non lo avete ancora fatto recuperate la nostra recensione di Falcon & The Winter Soldier ep 2.