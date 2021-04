Falcon & The Winter Soldier, le gif della serie spopolano sui social!

Falcon and The Winter Soldier sta per concludersi, e visto il grande successo ottenuto dalla serie Disney+, il mondo dei social network ha deciso di introdurre una serie di carinissime gif ed emoji a tema.

Un popolare account Instagram gestito da fan di The Falcon and the Winter Soldier ha condiviso dapprima le gif delle stories per Dora Milaje e Dancing Zemo e poi quelle di tutti gli altri personaggi di Falcon and The Winter Soldier. Nel post riportato di seguito potete notare tra gli altri anche Sam e Bucky, nonché John Walker e Sharon Carter.

L'account in questione avrà rivolto in particolar modo la sua attenzione al Barone Zemo danzerino, visto la grande risonanza che ha ottenuto quella brevissima scena del terzo episodio. Il momento in cui il villain interpretato dall'attore tedesco Daniel Brühl ha iniziato a ballare nel night club di Madripoor a ritmo di musica è diventato in pochissimo tempo virale sui social, proprio come era accaduto per il motivetto Agatha All Along in WandaVision.

I fan hanno richiesto a gran voce il rilascio della versione estesa della Zemo Dance e per fortuna sono stati ascoltati.

Intanto, il destino dei protagonisti di Falcon and the Winter Soldier, in molti si domandano quale sarà il destino del nuovo Cap che ormai ha perso il suo scudo. se volete saperne di più, date uno sguardo alla storia di John Walker nei fumetti.