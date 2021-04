Falcon & The Winter Soldier: I fan chiedono la versione senza tagli del ballo di Zemo

Nel terzo episodio di Falcon and The Winter Soldier abbiamo rivisto il personaggio interpretato da Daniel Bruhl, in particolare una scena che ha colpito molto i fan dello show, che chiedono la versione integrale del suo balletto.

Il momento a cui ci riferiamo è quando Zemo si trova in un locale di Madripoor, in quella scena infatti è possibile vederlo ballare. In una intervista concessa ai giornalisti di Entertainment Weekly, Daniel Bruhl rivela che la parte filmata è molto più lunga rispetto a quella andata in onda. Ecco il suo commento: "È stato fantastico. Ho improvvisato la danza quando ho visto la gente divertirsi e andare fuori di testa. Mi piaceva la canzone e ho pensato, Zemo è stato in una prigione in Germania per molti anni, quindi deve un po' lasciarsi andare, facciamolo. Mi ha divertito molto la reazione di Anthony Mackie e Sebastian Stan. Nonostante tutto ero convinto che l'avrebbero tagliata. Sono sorpreso ma molto felice, in realtà è stato un ballo lungo, dura di più ma hanno deciso di inserire questo piccolo momento. Non sapevo cosa sarebbe successo, poi ho ricevuto un sacco di messaggi dai miei amici. Le persone che mi conoscono bene sanno che sono un ballerino molto passionale ma timido, ma generalmente faccio mosse diverse. Sarà il mio lato spagnolo, quindi mi ispiro ai matador, al flamenco, cose così. I miei amici si imbarazzano molto".

In calce alla notizia trovate anche vari messaggi condivisi dai fan, in cui chiedono alla Marvel di pubblicare la scena del ballo di Zemo nella sua interezza. Per finire, ecco tutti i riferimenti agli X-Men presenti in Falcon and The Winter Soldier.