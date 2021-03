Falcon & The Winter Soldier: tutte le info ufficiali sulla trama della serie

Siamo in attesa di vedere Falcon & The Winter Soldier, serie MCU che debutterà il 19 marzo 2021 su Disney+. Lo show, che farà parte dell'ormai consolidata Fase 4 dell'Universo Cinematografico, ha attirato intorno a sé molto interesse, soprattutto per scoprire quale sarà la sua trama. Abbiamo quindi raccolto tutte le informazioni di cui disponiamo.

Abbiamo già visto il trailer italiano di Falcon & The Winter Soldier, e per questo oggi vogliamo concentrarci su quello che vedremo nelle puntate dello show ideato da Malcolm Spellman.

Il mondo post-Endgame

Falcon & The Winter Soldier è ambientata dopo il kolossal campione d'incassi del 2019 Avengers: Endgame. In un mondo che ha dovuto dire addio, per motivi diversi, sia a Iron Man che a Captain America, il bisogno è quello di trovare dei nuovi eroi in grado di difendere il mondo. Sappiamo che Steve Rogers (Chris Evans), proprio alla fine di Endgame, ha regalato il suo scudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), che sarà proprio uno dei due assoluti protagonisti dello show. Tuttavia, il governo americano sembra non voler riconoscere Wilson come il nuovo Cap, che ha invece creato un nuovo supereroe, dal nome di U.S. Agent, che ha sostituito Rogers.

Insieme a Bucky Barnes, ovvero Winter Soldier (interpretato da Sebastian Stan), Sam Wilson dovrà combattere contro un vecchio nemico, il temibile Barone Zemo (Daniel Brühl). Sarà l'occasione per Sam e Bucky di diventare sempre più abili e potenti, e a diventare delle figure in grado di raccogliere l'enorme eredità del vecchio Cap. Non vediamo l'ora di scoprirne di più.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su un nuovo personaggio che verrà inserito nell'MCU con Falcon & The Winter Soldier, la palla passa a voi: quale credete sarà la trama di Falcon & The Winter Soldier su Disney+? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!