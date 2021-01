Falcon & The Winter Soldier, inizia il countdown! Tra 60 giorni la serie arriva su Disney+

A pochi giorni dal rilascio dei primi episodi di WandaVision, i fan della Marvel sono già impazienti per quella che sarà la prossima serie ad arrivare su Disney+. Stiamo parlando di Falcon and The Winter Soldier.

Lo show che ha per protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie arriverà il prossimo 19 Marzo e sui social network è già partito il conto alla rovescia. In molti infatti non vedono l'ora di scoprire come proseguiranno le vicende di Falcon e il Soldato d'Inverno dopo i fatti di Avengers: Endgame.

Sebbene i dettagli della trama siano tenuti sotto chiave, Stan ha rivelato che Falcon and The Winter Soldier riprenderà in una certa misura la trama dei film di Capitan America: "Quello che mi è piaciuto di più è che, tonalmente, era molto simile a Captain America: The Winter Soldier, che è stata una delle mie esperienze preferite nel mondo della recitazione e dell'universo Marvel".

L'attore ha poi aggiunto: "Ci sono moltissime scene d'azione che però si fondono piuttosto bene con una particolare attenzione per i personaggi. Qui sono in due, e ne vedrete sicuramente delle belle".

In molti si domandano se Chris Evans prenderà parte a Falcon and The Winter Soldier, proprio per lasciare finalmente il testimone al suo successore. Fin qui Anthony Mackie non si è ancora espresso su chi sarà il prossimo Capitan America.