Falcon & The Winter Soldier, Kevin Feige: 'Abbiamo già idee per la seconda stagione'

Se non sembrano esserci speranze per una seconda stagione di WandaVision, Kevin Feige lascia invece intendere che potrebbero essercene per una seconda stagione di Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Marvel che approderà su Disney+ il prossimo 19 Marzo.

"È una domanda divertente ed è una domanda che ovviamente ci viene posta molto di più in televisione perché le persone si aspettano che le cose vadano avanti all'infinito. Ci siamo davvero impegnati come facciamo con i film: faremo meglio a renderlo fantastico, perché non sappiamo se continuerà", ha detto Feige domenica durante una conferenza stampa virtuale per promuovere Falcon and The Winter Soldier. "Se potessimo fare un'altra stagione, avremmo sicuramente già delle idee".

Feige ha ribadito tra l'altro che il piano generale per il futuro della Marvel è che i personaggi e le trame rimbalzino in continuazione tra Disney+ e il cinema, approfondendo in tal modo storie che fino ad ora erano rimaste fuori dagli schermi: "Andranno davvero avanti e indietro tra la serie Disney + e i film", ha detto. "A volte ci sarà una seconda stagione, a volte ci sarà solo un breve focus".

Intanto Anthony Mackie sembra essere sempre più preoccupato per l'eredità di Capitan America. In un'intervista al New Yok Times, l'attore ha chiarito che si tratta di un enorme fardello e non sarà semplice trovare un degno successore.