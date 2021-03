Falcon & The Winter Soldier, Kevin Feige: 'Era giusto consegnare lo scudo a Sam Wilson'

Come abbiamo potuto ammirare alla fine di Avengers: Endgame, Steve Rogers ormai invecchiato consegnava il suo preziosissimo scudo nelle mani di Sam Wilson alias Falcon. Questo episodio sarà cruciale nell'economia della storia che verrà raccontata nel corso degli episodi di The Falcon & The Winter Soldier, in arrivo su Disney+ la prossima settimana.

In una recente intervista concessa a Variety, il presidente e direttore creativo dei Marvel Studios Kevin Feige, ha raccontato il processo per il quale si è arrivati a questa scelta fondamentale per il personaggio di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie: "Il giorno che lo abbiamo deciso eravamo nella stanza per le conferenze - quella nella quale abbiamo speso metà delle nostre vite ad Atlanta - per risolvere la storia. Lo scudo è andato a poche persone nel corso delle storie a fumetti ma quattro anni fa sembrava che quelle storie grandiose e il cammino compiuto da Steve Rogers e Sam Wilson nei film erano andate oltre e sembrava giusto dare lo scudo a Sam".

Feige ha continuato: "Quando abbiamo girato la scena erano tutti momenti pregnanti ed emotivi quel giorno. Avevamo girato il funerale di Tony, o il suo "matrimonio" che era come lo chiamavamo in codice. Furono Anthony e Sebastian che vennero con la scena alla fine di Endgame. Loro si recano entrambi da Steve Rogers. Nello script solo Sam notava il vecchio Rogers, invece nel film vanno insieme e poi Sam va avanti da solo. Merito suo anche la frase: 'Sembra come se appartenesse a qualcun altro'".

The Falcon & the Winter Soldier esordirà su Disney+ il prossimo 19 marzo con Mackie e Sebastian Stan che riprenderanno i loro ruoli. Ci sarà anche Daniel Bruhl di nuovo come Barone Zemo, dal film Captain America: Civil War. Per altri approfondimenti scoprire come mai Anthony Mackie non ha svolto audizioni per Falcon.