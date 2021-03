Falcon & The Winter Soldier, Kevin Feige: 'Mackie non ha mai svolto un'audizione'

Le audizioni possono essere molto estenuanti per gli attori, specialmente quando si tratta di ruoli importanti in grandi franchise. Tom Holland ha dovuto fare diversi provini per ottenere la parte di Spider-Man nell'universo cinematografico Marvel. L'audizione di Robert Pattinson per The Batman è stata altrettanto complessa.

Ci sono però talvolta, particolari situazioni in cui le audizioni non sono necessarie, perché lo studio aveva in mente qualcuno sin dall'inizio e quel particolare attore ha accettato di interpretare il ruolo in questione senza troppi problemi. Questo è il caso di Anthony Mackie e del personaggio di Sam Wilson. Secondo il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Mackie è uno dei pochissimi attori che non ha mai fatto alcun provino ma anzi, è stato scelto in maniera unanime per vestire i panni di Falcon:

"Tutti volevano che lui interpretasse il personaggio. Gli abbiamo offerto noi il ruolo, quindi non ha fatto il provino", ha detto Feige. "È successo solo una manciata di volte alla Marvel. Il signor Mackie è stato uno di quei momenti. Ho pensato che sarebbe stato fantastico come Falcon. Come spesso facciamo, scegliamo per il ruolo di cui abbiamo bisogno, che all'epoca era il Sam Wilson di Captain America: The Winter Soldier, ma se tutto va bene, può crescere ed evolversi. Vuoi un attore che possa fare tutto, cosa che ovviamente può fare Anthony".

Vi ricordiamo che Falcon and the Winter Soldier sarà presentato in anteprima su Disney+ il prossimo 19 marzo.