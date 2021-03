Falcon & The Winter Soldier: Lo showrunner risponde alle teorie sulla sessualità di Bucky

Dopo i festeggiamenti per i dieci anni del personaggio di Falcon and The Winter Soldier nel MCU, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner in cui risponde alle domande dei fan incentrate sull'orientamento sessuale di Bucky Barnes.

Nella prima puntata della serie incentrata sulle avventure dei personaggi con il volto di Antony Mackie e Sebastian Stan, abbiamo visto un appuntamento di Bucky con una donna. Durante la serata il protagonista dello show rivela di aver visto su numerosi profili delle foto con delle tigri, questo secondo alcuni utenti di internet è un tipo di immagine usata principalmente dagli uomini. La testata online NME ha quindi chiesto un commento riguardo la sessualità del personaggio a Malcolm Spellman, che ha risposto così: "Non sono pronto per queste domande, continuate a guardare la serie e lo scoprirete".

Gli indizi che fanno pensare che Bucky Barnes possa essere bisessuali non sono del tutto convincenti, nonostante questo in molti sperano di avere una risposta definitiva a questa domanda. Non resta quindi che aspettare il prossimo venerdì 2 aprile per scoprire come continuerà la storia dello show presente nel catalogo di Disney+, se non la avete ancora letta, vi lasciamo con la nostra recensione della seconda puntata di Falcon and The Winter Soldier.