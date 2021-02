Falcon & The Winter Soldier, Lo showrunner: 'Voglio che sia come Black Panther'

Come sapete la prossima opera della Disney sarà incentrata sulla scelta del successore di Captain America, che apparirà in Falcon and The Winter Soldier. Nel frattempo vi segnaliamo questa interessante intervista allo showrunner, in cui parla dell'impatto che spera avrà la serie.

Malcom Spellman ha discusso dello show di Disney+ che farà il suo debutto dopo la fine di WandaVision. La storia sarà incentrata sui personaggi interpretati da Sebastian Stan ed Anthony Mackie, in particolare assisteremo alla lotta tra i protagonisti e il governo americano, che cercherà di far diventa US Agente il successore di Captain America. Lo showrunner ha quindi discusso con i giornalisti di TVLine dell'impatto che spera la sua serie avrà sui giovani americani: "Non mi dimenticherò mai l'impatto che un supereroe afroamericano ha avuto su mio nipote. Credo che Falcon and The Winter Soldier sia strettamente collegato al lavoro di Ryan Coogler e di Chadwick Boseman in Black Panther. Credo veramente che queste icone nere siano necessarie ai ragazzi afroamericani, ma anche ai ragazzi bianchi, per far capire che siamo delle persone forti".

Ricordiamo che l'opera farà il suo debutto nel catalogo del servizio streaming della Disney il prossimo 19 marzo, se non lo avete ancora visto vi lasciamo con l'ultimo trailer ufficiale di Falcon and The Winter Soldier.