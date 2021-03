Falcon & The Winter Soldier, Mackie: 'Lo scudo di Capitan America è un grosso fardello'

Nei prossimi giorni Falcon and The Winter Soldier approderà su Disney+ e per tale ragione si ripropone con insistenza la questione dell'eredità di Capitan America. Dopo i fatti di Avengers: Endgame sembra chiaro che il supereroe ha appeso al chiodo il suo scudo ma non è stato ancora definito ufficialmente il suo successore.

In una precedente intervista Anthony Mackie ha rivelato di non aver accettato lo scudo di Cap e ora, in una nuova chiacchierata con il New York Times ha specificato quanto essere accostato a questo oggetto sia per lui un immenso onore ma soprattutto un enorme fardello.

"Lo scudo di Capitan America non è solo un'opportunità ma è soprattutto un immenso fardello. Sam Wilson non era sicuramente in attesa di un pensionamento di Steve Rogers, non voleva una promozione sul lavoro. Vedi, alla fine di Endgame, Sam non ha accettato lo scudo. Se ricordi, ha detto a Steve che era suo. Quindi, lo spettacolo è un lungo viaggio che ci permetterà di conoscere il suo successore. Dove andrà a finire lo scudo. E, chi sarà Capitan America, e soprattutto se quel soprannome continuerà ad esistere".

Tra l'altro Mackie ha ammesso di essere stato inizialmente molto preoccupato per Falcon and The Winter Soldier visto che, la serie sarebbe andata in onda in streaming, temendo un abbassamento della qualità del Marvel Cinematic Universe. Naturalmente però, si è dovuto ricredere.