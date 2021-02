Falcon & The Winter Soldier, Mackie: 'Non ho mai detto di essere il nuovo Capitan America'

Anthony Mackie riprenderà il suo ruolo di Sam Wilson aka Falcon nella prossima serie Disney+ della Marvel The Falcon and the Winter Soldier ma, l'attore ci ha tenuto a sottolineare di non aver mai accettato lo scudo di Capitan America la termine di Avengers: Endgame.

Parlando al podcast di IMDb, That Scene with Dan Patrick, Mackie ha detto: "È stato strano perché in nessun momento ho accettato lo scudo. Sam non ha mai preso lo scudo. Quando Cap gliel'ha regalato, gli ha detto chiaramente che non lo voleva e che era suo. In nessun momento ha detto: 'Adesso sono Capitan America'. Era solo triste perchè ormai il suo amico aveva lasciato. L'unica cosa che mi scoraggia è il fatto che devo vivere in un mondo senza Captain America".

Quando gli è stato chiesto se volesse davvero lo scudo, Mackie ha continuato: "Sai, è un pendio scivoloso. Nessuno poteva immaginare dove siamo oggi quando è uscito Endgame, sai? Quindi, è interessante ora cosa significa tutto questo nome nel mondo di oggi, al contrario di quando è uscito il film".

Vi ricordiamo che Falcon and The Winter Soldier sarà la prossima serie ad arrivare su Disney+. Verrà rilasciata il prossimo 19 marzo, dopo il trailer visto al Super Bowl, l'hype dei fan è alle stelle. Intanto, il promo di Falcon and The Winter Soldier ha battutto ogni record riuscendo ad ottenere oltre 120 milioni di visualizzazioni in 24 h.