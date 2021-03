Falcon & The Winter Soldier, le novità: durata episodio 3 e un nuovo personaggio

La seconda puntata di Falcon and The Winter Soldier ha svelato le nuove sfide del mondo della Marvel che i due protagonisti dovranno affrontare. Nel frattempo un leak ha condiviso alcuni dettagli sul futuro dello show.

L'utente di Reddit u/Plenty_echidna_545, famoso per aver rivelato in anteprima la durata delle puntate di WandaVision, ha condiviso sulla celebre piattaforma social il minutaggio del terzo episodio di Falcon and The Winter Soldier: la lunghezza è di 54 minuti, aumentando la sua durata rispetto agli episodi precedenti. È probabile che l'opera con Sebastian Stan ed Anthony Mackie seguirà lo stesso schema di quella incentrata su Wanda Maximoff, allungando le puntate in concomitanza con il finale di stagione. Il leaker ha inoltre confermato che il personaggio interpretato da Daniel Bruhl sarà al centro delle vicende dell'episodio, dopo essere stato citato più volte nel corso della puntata precedente.

Nonostante si tratti di una fonte affidabile, ricordiamo che non si tratta di un annuncio ufficiale, per scoprire se l'utente di Reddit avrà ragione non resta che aspettare il prossimo venerdì 2 aprile, quando sarà possibile vedere la terza puntata di Falcon and The Winter Soldier.

Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo questa notizia in cui è presente una foto dal dietro le quinte di Falcon and The Winter Soldier.