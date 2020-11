Falcon & The Winter Soldier, una nuova foto dal set anticipa il ritorno di Sharon Carter

The Falcon and the Winter Soldier avrebbe dovuto essere la prima serie Marvel live-action ad arrivare su Disney +, ma a causa della pandemia di coronavirus la sua uscita è stata rinviata al prossimo. In effetti, come dimostrano le varie immagini provenienti dal set, le riprese sono ancora in corso e bisognerà quindi pazientare ancora un po'.

Ormai sappiamo che Emily Van Camp dopo essere già apparsa in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, tornerà a vestite i panni Sharon Carter anche in Falcon and Winter e delle foto provenienti dal set, ci mostrano l'attrice estremamente sorridente nel corso delle riprese.

Intanto vi ricordiamo che la produzione della serie Disney+ si svolge su due fronti differenti. Una parte delle riprese di Falcon and The Winter Soldier sono in corso in quel di Praga mentre, un'altra parte sono invece in corso ad Atlanta. Ormai la serie sembra essere in dirittura d'arrivo e, per quanto dichiarato dai protagonisti, sarà sicuramente straordinaria. Anthony Mackie ha infatti precisato che si tratterà di un lungo film di sei ore che non deluderà certamente i fan dell' MCU.

Sembra che la serie abbia consolidato ulteriormente il già incredibile rapporto tra Sebastian Stan e l'interprete di Falcon. I due sembrano essere infatti inseparabili e tra battute, scherzi reciproci e dichiarazioni d'amore, sono ormai una delle coppie di fatto più amate dai fan della Marvel.