Falcon & the Winter Soldier: la nuova foto dal set svela i costumi dei protagonisti

Se il 2020 è stato un anno povero di soddisfazioni, a partire dal 2021 arriveranno moltissime serie dell'MCU su Disney+. Subito dopo WandaVision, il 19 Marzo sarà il momento di Falcon and The Winter Soldier. Lo show avrebbe dovuto debuttare ad agosto ma, ci sono stati vari ritardi a causa del Covid-19.

Anche se abbiamo già avuto modo di conoscere Sebastian Stan e Anthony Mackie nei rispettivi ruoli, i fan Marvel sono curiosissimi di scoprire come i due si comporteranno in una serie tutta loro e soprattutto come questi show si ricollegheranno al più vasto universo cinematografico. Una nuova immagine promozionale diffusa nelle ultime ore ci ha mostrato i costumi dei protagonisti, i due si guardano intensamente, consapevoli della difficile missione che li attende. Sam Wilson e Bucky Barnes dovranno infatti fare i conti con un mondo orfano di Captain America.

Falcon and The Winter Soldier vedrà anche la partecipazione di Sharon Carter, il personaggio interpretato da Emily VanCamp, apparso brevemente come l'interesse amoroso di Steve Rogers prima che Avengers: Endgame lo riportasse con la sua amata Peggy Carter.

Il villain principale di questo show sarà il Barone Zemo interpretato da Daniel Brühl. Il suo scopo sarà quello di riportare in vita l'Hydra? Per scoprirlo non ci resta che attendere. Intanto, date uno sguardo alle serie Marvel in uscita tra il 2021 e il 2023.