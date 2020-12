Falcon & the Winter Soldier: le nuove immagini ci mostrano il look di Sharon Carter

Mentre aspettiamo con impazienza Falcon and the Winter Soldier, la serie dei Marvel Studios che avrebbe dovuto essere già su Disney+, il materiale promozionale diffuso di giorno e in giorno continua a rivelarci nuovi dettagli.

Ora dei nuovi concept art si concentrano sul ritorno di Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, riprendendo un ruolo già ricoperto dall'attrice in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. Carter è apparsa brevemente come l'interesse amoroso di Steve Rogers prima che Avengers: Endgame lo riportasse con sua zia Peggy Carter, ei fan sono ansiosi di scoprire cosa succederà al personaggio della VanCamp.

Le nuove immagini promozionali che potete vedere qui di seguito, ci mostrano una Sharon Carter che non è stata ancora completamente riabilitata dalle sue azioni in Civil War, quando ha aiutato la squadra di fuggitivi di Cap durante lo scontro con Iron Man.

Emily Van Camp ha di recente parlato dell'uscita di Falcon and The Winter Soldier, sottolineando che a causa dei molti ritardi, la serie non ha ancora una data per la sua pubblicazione su Disney+. Le riprese sono comunque ultimate ma, mancano ancora le fasi finali dell'editing e dunque possiamo sperare che per l'inizio del prossimo anno, potremo finalmente vederla. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.