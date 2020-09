Falcon & The Winter Soldier, il nuovo costume di Bucky nelle foto dal set!

Sebastian Stan e il suo Soldato d'Inverno sono i protagonisti delle nuove foto trapelate dal set di Falcon & The Winter Soldier, attesissima serie tv Marvel Studios distribuita tramite il servizio di streaming on demand Disney+.

Come al solito, potete vedere le immagini in calce all'articolo: cosa ve ne pare del nuovo equipaggiamento tattico della celebre spalla di Captain America? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che Falcon & The Winter Soldier avrebbe dovuto inaugurare la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe post-Avengers: Endgame, tenendo conto che Black Widow sarebbe stato un prequel ambientato nel bel mezzo della Fase 3. A causa della pandemia, tuttavia, le riprese delle serie tv per Disney+ sono state interrotte e adesso pare che la prima che vedrà la luce sarà WandaVision, in vantaggio rispetto a Falcon & The Winter Soldier sulla tabella di marcia produttiva.

La serie tv con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è stata confermata per un'uscita entro il 2020, mentre è ancora incerto il destino del film con Scarlett Johansson: stando al successo ottenuto da Mulan, alcuni analisti sono convinti che il blockbuster Marvel Studios potrebbe arrivare sul servizio di streaming on demand Disney+ con la stessa tipologia di noleggio premium che per il remake live-action di Niki Caro è risultata tanto fruttuosa.

Per quanto riguarda la serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan, prevista originariamente per agosto 2020, si susseguono voci sull'esordio di un misterioso gruppo di supereroi.