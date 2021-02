Falcon & The Winter Soldier: ecco un nuovo dettaglio dal trailer sul Barone Zemo

L'ultimo trailer di Falcon and The Winter Soldier rilasciato nel corso del SuperBowl ha fatto innalzare l'hype dei fan del Marvel Cinematic Universe alle stelle. In esso sono stati scovati numerosi particolari sulla serie che presto approderà su Disney+ e uno di questi riguarda il Barone Zemo.

I precedenti sguardi al villain ce lo hanno mostrato mentre camminava per Sokovia parlando di come avrebbe ripreso la sua missione. Ma l'ultimo, dipinge un'immagine leggermente diversa di quello che sarà il principale villain di Falcon and the Winter Soldier. Alcuni sapienti fotoritocchi dei Marvel Studios fanno sembrare la statua commemorativa nel mezzo della capitale un po' più grande di come l'avevamo vista in precedenza. Inoltre, ci sono alcune scritte alla base che in molti stanno tentando di decifrare.

Un account di fan di Tom Hiddleston ha pubblicato lo screen del nuovo memoriale e pare che sia stato costruito per commemorare le persone morte in Avengers: Age of Ultron. Il barone appare al suo cospetto senza la sua celebre maschera e proprio da qui partirà il suo desiderio di vendetta che probabilmente spingerà Bucky Barnes e Sam Wilson a cooperare per il bene comune.

Tra l'altro Anthony Mackie ha rivelato di non aver ancora accettato lo scudo di Capitan America, bisognerà dunque capire ancora se sarà davvero lui a raccogliere l'eredità di Steve Rogers